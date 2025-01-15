Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Aynı ismi taşıdığı mezarlığın bakımını 20 yıldır gönüllü olarak yapıyor

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Gümüşler beldesinde yaşayan 65 yaşındaki Hüdaverdi Boran, 20 yıldır belde mezarlığının temizliğini ve bakımını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı ismi taşıdığı mezarlığın bakımını 20 yıldır gönüllü olarak yapıyor
        ABONE OL

        AHMET DEMİRCAN - Niğde'nin Gümüşler beldesinde yaşayan 65 yaşındaki Hüdaverdi Boran, 20 yıldır belde mezarlığının temizliğini ve bakımını yapıyor.

        Merkeze bağlı Gümüşler beldesinde yaşayan Hüdaverdi Boran, yaklaşık 20 yıl önce bir yakınını kaybetmesi sonucu gördüğü bir rüya ile mezarın bakımını yapmaya başladı.

        Daha sonra Hüdaverdi Baba Mezarlığı'ndaki bütün kabirler ve çevrenin bakımını üstlenen Boran, zamanının çoğunu mezarlıkta yaptığı kulübede geçiriyor.

        Mezarlıktaki yolları, parke taşlarını düzenleyip, güllerin budamasını yapan Boran, mezarların üstündeki otları da temizliyor.

        Yaklaşık bir yıldır Gümüşler Belediyesinde çalışan Hüdaverdi Boran, AA muhabirine, mezarlıkta keyifli vakit geçirdiğini ve bu işi tutkuyla yaptığını söyledi.

        Vefat edenlerin yakınlarından gelen ücretleri reddettiğini belirten Boran, düzenli olarak mezarlığa gittiğini anlattı.

        - "Haftanın her günü buradayım, başka gidecek yerim yok"

        Boran, her sabah mezarlığa uğradığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bir devlet memuru gibi her sabah saat 9-10 gibi buraya geliyorum, çayımı içiyorum, mezar kazıyorum, güllere bakıyorum. Burada geçen her dakikam her saniyem kıymetli. Kimsenin 20 dakika kalamayacağı yere ben 20 yıldır geliyorum. Burada geçirdiğim hiçbir gün için üzülmüyorum, çok memnunum. Bu gönüllü bir iş, her gün 2-3 saat kadar çalışıyorum. Burada güzel insanlara sahip oldum. Herkese güven verdim. Haftanın her günü buradayım başka gidecek yerim yok."

        Mezarlığı evi olarak gördüğünü ve orada rahat hissettiğini belirten Boran, evindeki gibi davrandığını, yabancılık çekmediğini dile getirdi.

        Boran, mezarlıkta yaptığı kulübede bazen kaldığını vurgulayarak, "Öğlen saatlerinde kahveye gidip çay içiyorum, ardından buraya dönüp akşama kadar burada kalıyorum. Bazen geceleri burada uyuyup kalıyorum. Huzur buluyorum buralarda, burası çok değişik bir yer. Buranın bağımlılığı çok güzel bir şey. Burayı ben çok seviyorum. Adımı da 'Mezarcı Hüda' olarak koydum. Öyle seviliyorum ben." ifadelerini kullandı.

        Anne babasının ismini mezarlıktaki Hüdaverdi Baba Türbesi'nden esinlenerek koyduğunu kaydeden Boran, bu işe Hüdaverdi Baba'nın da vesile olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Adana'da 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu!
        Adana'da 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutukl...
        Niğde'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutukl...
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı
        Niğde'de eski kadın hükümlü, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricis...
        Niğde'de eski kadın hükümlü, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan yetiştiricis...
        Niğde'de ortaokul öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Niğde'de ortaokul öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Tarım Bayramı programı düzenlendi
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Tarım Bayramı programı düzenlendi