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        Niğde'de "8. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi

        Niğde'de Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü tarafından düzenlenen "8. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:49
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        Niğde'de "8. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi
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        Niğde'de Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü tarafından düzenlenen "8. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı başladı.

        Vali Cahit Çelik, Valilik, Belediye, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Niğde'nin tarihi ve kültürüyle öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

        UNESCO ekibinin kalacağı süre boyunca kenti daha yakından tanıyacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Kış Okulu eğitimine katılacak arkadaşlarımız da UNESCO'nun programlarını daha iyi bilecek. Bundan sonraki süreçte ilimizden UNESCO'ya veya diğer uluslararası kuruluşlara proje hazırlarken daha donanımlı olacaklar. Niğde, tarihi bir kent. Kalkolitik ve neolitik dönemden beri Göllü Dağı'ndaki obsidyen yataklarından Orta Doğu'ya, Kıbrıs'a buradan obsidyen taşınmış. Niğde Anadolu'daki her medeniyetin izlerini görebileceğimiz bir yer."

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de UNESCO'nun geçici listesinde Niğde'den eserlerin olduğunu aktararak, "Bugüne kadar somut olan değerlerimiz üzerinde çalışmalar yapmıştık, bugünden sonra somut olmayan eserlerimizle alakalı da çalışmalarımız olacak." dedi.

        UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in bir kurumu olduğunu aktardı.

        UNESCO'da uzmanlığın çok önemli olduğuna işaret eden Oğuz, "UNESCO'yu tanımak ve içerisinde var olmak sadece uzmanlıkla nitelikli katkıyla ve uluslararası topluma yön veren değişik bakış açılarıyla mümkün olabilir. Bizim kurum ve kuruluşlarımızın ülkemizin bütün entelektüelin ve aydınının UNESCO'yu tanıması lazım diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından, UNESCO Birlikte Var Olma Birlikte Koruma sunumu gerçekleştirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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