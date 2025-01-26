Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şube Başkanı Özdemir, güven tazeledi

        İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Özdemir, yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şube Başkanı Özdemir, güven tazeledi
        ABONE OL

        İlim Yayma Cemiyeti Niğde Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Özdemir, yeniden Şube Başkanlığına seçildi.

        Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul'da, tek listeyle girilen seçimlerde Özdemir, güven tazeledi.

        Özdemir, genel kurulan hayırlı olmasını dileyerek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        Genel kurula, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiçek, sivil toplum kurulu temsilcileri ve üyeler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar

        Benzer Haberler

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde marul hasadı başladı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde marul hasadı başladı
        Niğde'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Niğde'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Niğde'de "8. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi
        Niğde'de "8. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi
        Atölyesinde ürettiği bağlamaları yurt dışına da gönderiyor
        Atölyesinde ürettiği bağlamaları yurt dışına da gönderiyor
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'i tutuk...
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlıdan 8'i tutuk...
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı
        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı