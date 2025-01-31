Niğde'de hizmete giren hastane ek hizmet binasında ilk bebek dünyaya geldi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşa edilen ek hizmet binasında ilk bebek dünyaya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sezer ve Özlem Öztürk çiftinin bebeklerine Murat Efe ismi verildi.

Murat Efe'nin ilk muayenesi İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan tarafından yapıldı.

İnan, bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyerek, doğumda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.