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        Niğde'de hizmete giren hastane ek hizmet binasında ilk bebek dünyaya geldi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşa edilen ek hizmet binasında ilk bebek dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 20:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:24
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        Niğde'de hizmete giren hastane ek hizmet binasında ilk bebek dünyaya geldi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşa edilen ek hizmet binasında ilk bebek dünyaya geldi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sezer ve Özlem Öztürk çiftinin bebeklerine Murat Efe ismi verildi.

        Murat Efe'nin ilk muayenesi İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan tarafından yapıldı.

        İnan, bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileyerek, doğumda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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