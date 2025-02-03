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        Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

        Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:13
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        Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
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        Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

        Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir ikamette erkek arkadaşı H.G'yi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İddiaya göre, dün Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki ikamette İ.Ü. ile erkek arkadaşı H.G. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.Ü, H.G'yi bıçakla yaralamış, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, İ.Ü. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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