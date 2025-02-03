Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

İddiaya göre, dün Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki ikamette İ.Ü. ile erkek arkadaşı H.G. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada İ.Ü, H.G'yi bıçakla yaralamış, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, İ.Ü. gözaltına alınmıştı.

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