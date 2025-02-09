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        Niğde'de sabah namazı buluşmaları devam ediyor

        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:08
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        Niğde'de sabah namazı buluşmaları devam ediyor
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        Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir araya geldi.

        İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.

        Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, ilahi ve kasideler seslendirildi.

        Programda cemaate çorba ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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