Niğde'de sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir araya geldi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.
Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, ilahi ve kasideler seslendirildi.
Programda cemaate çorba ikram edildi.
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