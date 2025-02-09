Niğde'de şehirlerarası otobüs terminalinde sigara bırakma stantı açıldı

Ekiplerin broşür dağıtarak sigaranın zararlarına dikkat çektikleri aktarılan açıklamada,"9 Şubat toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananları bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla ülkemizde "Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Sigarayı bırakmak istiyor ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız veya desteğe ihtiyaç duyuyorsanız sağlıklı hayat merkezlerimizdeki sigara bırakma polikliniklerimize bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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