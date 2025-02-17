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        Bor Halil Zöhre AtamanMeslek Yüksekokulundan çevre dostu proje

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulunda hayata geçirilen projeyle atık midye kabukları, gri suların arıtılmasında ve yağmur sularının hasat edilmesinde kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:09 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:09
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        Bor Halil Zöhre AtamanMeslek Yüksekokulundan çevre dostu proje
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulunda hayata geçirilen projeyle atık midye kabukları, gri suların arıtılmasında ve yağmur sularının hasat edilmesinde kullanılıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emre Yavuzer'in koordinasyonunda başlatılan proje kapsamında atık midye kabukları, gri suların ve yağmur suyunun temizlenmesinde değerlendirilerek su tasarrufuna katkı sunulması planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, özellikle küresel iklim değişikliğiyle ortaya çıkan kuraklık ve su kaynaklarının azalması bakımından projenin hem akademik hem de sürdürülebilir çevre çalışmaları açısından öncü ve örnek bir uygulama olduğunu vurguladı.

        Doç. Dr. Yavuzer, projeyle geliştirilen sürdürülebilir sistemin atıkların geri dönüştürülerek ekolojik bir döngü oluşturduğunu ve aynı zamanda, yerleşkenin estetik görünümünü de zenginleştirdiğini belirtti.

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