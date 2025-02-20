Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırda arama yaptı.
Tırda yapılan aramada, 5 bin 230 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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