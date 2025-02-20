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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:37 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:37
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırda arama yaptı.

        Tırda yapılan aramada, 5 bin 230 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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