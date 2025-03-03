Niğde'de 310 bin makaron ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda 310 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Niğde'de düzenlenen operasyonda 310 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.
Araçta 310 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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