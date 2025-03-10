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        Niğde Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

        Niğde Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:24 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:24
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        Niğde Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
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        Niğde Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 3-9 Mart'ta meydana gelen asayiş olaylarına karıştığı tespit edilerek yakalanan 200 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Çalışmalarda 2 tabanca, 18 fişek, 2 otomobil, 2 plaka, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve kesici delici alet ele geçirildi.

        Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Yapılan aramalarda 259 gram sentetik uyuşturucu, 60 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde ise 175 bin makaron, 2 bin 290 gümrük kaçağı sigara, 244 cep telefonu aksesuarı, 5 cep telefonu, 2 tabanca, 66 fişek, 28 litre sahte etil alkol 1 litre anason ve 3 alkol yapım kiti ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

        Kontrol edilen araçlardan 2 bin 423'üne cezai işlem uygulandı, 116 araç da trafikten men edildi.

        Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 180 şüpheli yakalandı.

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