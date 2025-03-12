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        Niğde'de Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor

        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hacivat-Karagöz gölge oyununu okullardaki öğrencilerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:34
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        Niğde'de Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor
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        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Hacivat-Karagöz gölge oyununu okullardaki öğrencilerle buluşturuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tiyatro ekibi çocuklara eğlenceli ve öğretici bir gösteri deneyimi yaşatmak amacıyla Karagöz-Hacivat gölge oyununu sahneliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerini okullara taşıma konusunda adım attıklarını belirtti.

        Özdemir, "Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onların geleceğine dokunmak, kültürel değerlerle tanışmalarını sağlamak bizim için çok kıymetli. Karagöz-Hacivat gibi geleneksel bir değeri çocuklarımıza tanıtmak çok önemli. Okullarda bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ve kültür sanat faaliyetlerinin her çocuğa ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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