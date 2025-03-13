Niğde'de havai fişek patlatan kişiye ceza
Niğde'de havai fişek patlatan kişiye ceza uygulandı.
Niğde'de havai fişek patlatan kişiye ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayaardı Mahallesi Titreyen Sokak'ta bulunan bir ikamette havai fişek kullanımına ilişkin ihbar aldı.
Ekiplerin yaptığı incelemede C.Y'nin havai fişek patlattığı tespit edildi.
C.Y. ve havai fişek satışı yapan işletmeye idari ceza uygulandı.
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