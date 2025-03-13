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        Niğde'de havai fişek patlatan kişiye ceza

        Niğde'de havai fişek patlatan kişiye ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:28
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        Niğde'de havai fişek patlatan kişiye ceza
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        Niğde'de havai fişek patlatan kişiye ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayaardı Mahallesi Titreyen Sokak'ta bulunan bir ikamette havai fişek kullanımına ilişkin ihbar aldı.

        Ekiplerin yaptığı incelemede C.Y'nin havai fişek patlattığı tespit edildi.

        C.Y. ve havai fişek satışı yapan işletmeye idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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