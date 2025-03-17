Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ve sarsılmaz iradesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Bu zaferin milletin iman gücüyle ve vatan sevgisiyle yazıldığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu destan, dünya tarihine altın harflerle kazınmıştır, 'Çanakkale geçilmez' dedirten bu şanlı zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin kanıtıdır. Türk milletinin istiklali uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman evlatları, Çanakkale'de tarihin akışını değiştirmiş, vatan topraklarını korumak için büyük fedakarlık göstermiştir. Bizlere düşen en önemli görev, bu kutlu mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'de ve vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."