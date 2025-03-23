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        CHP'li Adem, partisinin ön seçimi için Niğde'de

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim için Niğde'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:44 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:57
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        CHP'li Adem, partisinin ön seçimi için Niğde'de
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, partisinin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim için Niğde'ye geldi.

        Sandıkların kurulduğu Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Adem, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ön seçim kapsamında oy kullanan büyük bir kalabalığın olduğunu söyledi.

        Üye olmayanların da "dayanışma sandıkları"na gidip haklarını savunmak için oylarını kullandığını belirten Adem, "Bugün burası bakın ne kadar kalabalık. Partili olan üye arkadaşlarımız var, partili olmayan bir sürü insan var. İnsanlar, 'Hukukun olduğu, demokrasinin tam sağlandığı bir devlette, ülkede yönetilmek istiyoruz' diyor." ifadesini kullandı.

        Erhan Adem, şunları kaydetti:

        "Bizim belediye başkanlarımız dürüst ve namuslu insanlardır. Hiçbir terör örgütüyle bağlantıları yoktur. Belediye başkanlarımız müthiş işler yapıyor. Kent Lokantası açtılar, sosyal adaleti, sosyal gıdayı, yardımları çoğalttılar. Biz ülkemizi hak ettiği yere getirecek bir partiyiz. İnsanlarımızın daha güzel şartlarda mutlu bir yaşantısı olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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