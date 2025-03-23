Niğde Belediyesi araç filosunu genişletti

Niğde Belediyesi 8 kar küreme aracı alarak araç filosunu genişletti.

Belediye Başkan Emrah Özdemir, yazılı açıklamasında, göreve geldikleri 2019'dan bugüne kadar 100 aracı belediyeye kazandırdıklarını ifade etti.

Bu araçların tamamının geçmişte kiralık olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Başından beri söylüyorum, artık belediyemizde kiralık araç bırakmıyoruz. İhtiyaç olduğu zaman satın alıyoruz. Bu sefer gelen kamyonlar damperli. Yaklaşık 1-2 ay önce de çöp araçları almıştık ve yeni çöp araçlarımızı bu alanda sergilemiştik. İnşallah güzel ve hayırlı işler yapmaya devam edeceğiz. Yeni alınan araçlar Niğde'ye hayırlı olsun."