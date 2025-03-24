Kadın akademisyen, kırsaldaki kadınlara gönüllü "iklim değişikliğine uyum" eğitimi veriyor
AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, 2 yıldır kırsalda yaşayan kadınlara iklim değişikliğinde farkındalık yaratma, tarımsal atıkları organik gübrelere dönüştürme ve sıfır atıkla evlerden daha az atık çıkarmanın yolları hakkında gönüllü eğitim veriyor.
AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, 2 yıldır kırsalda yaşayan kadınlara iklim değişikliğinde farkındalık yaratma, tarımsal atıkları organik gübrelere dönüştürme ve sıfır atıkla evlerden daha az atık çıkarmanın yolları hakkında gönüllü eğitim veriyor.
Deveci, 2023 yılı Aralık ayında hayata geçirdiği "Kırsaldaki Yaşayan Kadınlara Ekonomik Fırsatlar Yaratmak için İklim Değişikliğine Uyum Stratejisinin Uygulanması Projesi" kapsamında köylerde kadınlarla bir araya geliyor.
Deveci, köy okullarındaki sınıflarda topladığı kadınlara, iklim bilim atölyesi teorik ve uygulamalı kompost, okul bahçeciliği, çölleşme, kuraklık ve yağmur suyu hasadı eğitimi veriyor.
Bugüne kadar 400'ün üzerinde kadına girişimcilik eğitimi veren Deveci, kadınlara ekonomik fırsatları yakalama, iklim değişikliğinde farkındalık yaratma, tarımsal atıkları organik gübrelere dönüştürme ve sıfır atıkla evlerden daha az atık çıkarmanın yollarını da gösteriyor.
- "Bu işi gönüllü yapıyorum"
Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci, AA muhabirine, projenin fikir aşamasının çocukluğunda ailesinin çiftçilikle uğraşmasıyla ortaya çıktığını söyledi.
Deveci, 2020'de köylerdeki kadın muhtarlarla görüştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2023'e kadar Niğde'de kadın kooperatifçiliği ilerledi. Biz de 2023'ün Aralık ayında bu projeye başladık. Kadınların ekonomik fırsatı nasıl yakalayabileceklerini bulmak için bazı dalları bir araya getirerek uzmanlıklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Kadınlara kompost, solucan gübresi, mantar yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve bunlarla ilgili kooperatif kuracaksa sürdürülebilir olarak neler yapabilir, finansal okuryazarlığı nasıl kazanabilir gibi konuları anlatacağımız bir proje. Ben sosyal sorumluluk projelerinden keyif alan bir akademisyenim, özellikle kadınlar hassas noktam. O yüzden gönüllülük esasıyla yazdım bu projeyi, gönüllü çalışıyor ve bu işi gönüllü yapıyorum."
Projenin ilk aşamasında 6 bölgeyle çalışmalara başladığını ifade eden Deveci, kadınların isteği doğrultusunda 8-9 bölgeye kadar çıktığını vurguladı.
Merkeze bağlı kırsal belde ve köylerde eğitim verdiğini dile getiren Deveci, "Şu ana kadar 400'ün üzerinde kadına iklim değişikliği, kadın kırılganlığı, susuz tarım, sağlıklı beslenme, sağlıklı duruş ve kompost eğitimleri verdik. Çok olumlu dönüşler aldık. Projenin sonuna kadar daha yüksek sayılara ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız Niğde ile kırsalda yaşayan diğer illerdeki kadınlara ulaşabilmek." diye konuştu.
- "Amacımız kadınların kendi işini kurması"
Eğitimlere katılan Melek Akoğlu ise projeden geçen sene haberdar olduğunu söyledi.
Bu projeyle köye bakış açısının değiştiğini kaydeden Akoğlu, "Proje önümüzü açtı, daha çok bilgilendik. Bütün atıklardan kompost yapmaya başladık. Ece hanımla her buluşmamızda bize farklı bilgiler verdi. Kadınların hoşuna gitti ve öz güvenleri oluştu. Amacımız kadınların kendi işini kurması." dedi.
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