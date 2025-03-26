NÖHÜ akademisyen ve öğrencilerine meyve ağacı aşılama eğitimi verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi akademisyen ve öğrencilerine, Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan tarafından meyve ağacı aşılama eğitimi verildi.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Ahmet Şekeroğlu, fakültenin uygulama bahçesindeki etkinlikte, önceki dönemlerde de budama eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Şekeroğlu, "Bu programlar önümüzdeki dönemlerde bilgi seviyesini ve verimliliği arttıracak çalışmalardır. Bu çalışmalara özellikle paydaşlarımız çok destek veriyor, bu eğitimlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Kaplan da öğrenci ve akademisyenlere yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından aşılama eğitimi uygulamalı olarak anlatıldı.