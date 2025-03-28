Niğde Valisi Çelik, Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Çelik, Valilik Protokol Girişi'nde basın mensuplarına, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önlemek amacıyla kent genelinde kapsamlı emniyet ve trafik tedbirleri planlandığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak tedbirler kapsamında, il merkezinde 20 uygulama noktasında 539 ekip ve 1859 personelin görev alacağını ifade eden Çelik, ilçelerde ise 70 uygulama noktasında 150 ekip ve 640 personelin görevlendirildiğini belirtti.

Çelik, toplam 90 uygulama noktasında 689 ekip ve 2 bin 499 personelin görev yapacağını aktararak, "Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda 284 Asayiş Timi, 14 Özel Maksatlı Tim, 216 Otoyol Jandarma Timleri de dahil olmak üzere Jandarma Trafik Timi, 516 devriye unsuru ile toplamda 1894 personel görev başında olacaktır. 2024'te trafik güvenliği konusunda alınan önlemlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır." dedi.

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"Kazaların en yaygın nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik, emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmesi ve hatalı şerit değişimi gibi sürücü kaynaklı hatalar yer almaktadır. Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda emniyet kemeri hayat kurtarır. Şehir içi ve şehir dışı tüm yolculuklarda mutlaka takılmalıdır. Hız limitlerine uyulmalı, dikkati dağıtacak telefon kullanımı gibi alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Yorgun ve uykusuz araç kullanmaktan kaçınılmalı, yolculuklar öncesinde yeterli dinlenmeye özen gösterilmelidir. Niğde genelinde görevli tüm güvenlik birimlerimiz bayram süresince sahada olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki trafik kurallarına uyulmadıkça alınan tedbirlerin etkisi sınırlı kalacaktır. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve kazasız bir bayram diler, trafik kurallarına uymalarını önemle hatırlatırız."