Öğrenci ve akademisyenler, bayram öncesi lösemili hastaları unutmadı
AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin hazırladığı gıda kolileri, Ramazan Bayramı öncesi lösemiyle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara ulaştırılıyor.
AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin hazırladığı gıda kolileri, Ramazan Bayramı öncesi lösemiyle mücadele eden çocuk ve yetişkin hastalara ulaştırılıyor.
Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile LÖSEV Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu Kulübü üyesi akademisyen ve öğrenciler, bayram öncesi hastalara ulaştırılmak üzere gıda paketleri hazırladı.
Doğal ve sağlıklı ürünlerden oluşan yaklaşık 100 gıda kolisi, Kayseri'ye gönderilerek çocuk ve yetişkin hastaların evlerine ulaştırılacak.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Çilkaya, AA muhabirine, birçok proje yaptıklarını ve sosyal farkındalık projelerinde görev aldıklarını söyledi.
- "Çeşitli bölümlerden öğrencilerimiz burada"
Lösemi hastalarını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirten Çilkaya, şöyle konuştu:
"Ramazan Bayramı öncesi lösemili ve kanser tedavisi gören çocuklarımıza, kardeşlerimize gıda paketlerini ulaştırmak için buradayız. Üniversitemizin çeşitli bölümlerinden öğrencilerimiz burada. LÖSEV Fayda Projesi kapsamında Türkiye genelinde üniversitelerde farkındalık seminerleri verilirken, öğrencilerle birçok proje gerçekleştirilmektedir. Bizler de öğrencilerimizle hazırladığımız gıda paketlerini ailelerimize ulaştırmak için yola çıkaracağız."
Çilkaya, LÖSEV'e gönüllü olup farkındalık oluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Yardımlardan dolayı mutlu olduklarını aktaran Çetinkaya, "Bu etkinlikle ramazanın ruhunu yansıtarak, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Bundan sonraki süreçte de LÖSEV, LÖSEV Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu Kulübü ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü birçok projede hareket edecektir." diye konuştu.
- Akademisyen ve öğrenciler gönüllerinden kopanı getiriyor
LÖSEV Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu Kulübü Başkanı Ela Yüksek de kanserli çocukların daha sağlıklı ve güzel beslenmeleri gerektiğini kaydetti.
Kanserli çocuklara destek olmak istediklerini dile getiren Yüksek, "Akademisyenlerimiz ve öğrencileri arkadaşlarımız gönüllerinden kopan koli ve içeriğini hazırlayacak ürünü bize getiriyor. Biz de burada arkadaşlarımızla koli içeriklerini hazırlıyoruz." dedi.
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