Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 53,8 gram sentetik uyuşturucu, 0,95 gram esrar, 46 sentetik ecza ve 4 bin 110 lira ele geçirildi.

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