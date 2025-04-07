Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 53,8 gram sentetik uyuşturucu, 0,95 gram esrar, 46 sentetik ecza ve 4 bin 110 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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