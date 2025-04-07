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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:52
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 53,8 gram sentetik uyuşturucu, 0,95 gram esrar, 46 sentetik ecza ve 4 bin 110 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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