Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında 17 dijital materyal, suç içerikli olabileceği değerlendirilen ajanda, tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların kullandıkları GSM hatları üzerinden bilgileri olmadan SIM kart değişikliği ve yenileme işlemi yaparak bağlı olduğu kripto varlıklarını ele geçirenlere karşı çalışma başlattı.

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