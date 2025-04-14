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        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:30
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        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Niğde merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların kullandıkları GSM hatları üzerinden bilgileri olmadan SIM kart değişikliği ve yenileme işlemi yaparak bağlı olduğu kripto varlıklarını ele geçirenlere karşı çalışma başlattı.

        Ekipler, Niğde ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında 17 dijital materyal, suç içerikli olabileceği değerlendirilen ajanda, tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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