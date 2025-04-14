Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza yazıldı

İş yerindeki masada bulunan kumar araç gereçleri ile 2 bin 750 liraya el konuldu.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen Y.İ, H.A.Ü, Ö.O. ve H.G'ye 36 bin 998 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi D.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

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