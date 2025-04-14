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        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza yazıldı

        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:51
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        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza yazıldı
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        Niğde'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen Y.İ, H.A.Ü, Ö.O. ve H.G'ye 36 bin 998 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi D.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        İş yerindeki masada bulunan kumar araç gereçleri ile 2 bin 750 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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