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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:33 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:45
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Niğde'de ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Yumaklı, kentteki programları kapsamında Niğde Valiliğini ziyaret ederek, Vali Cahit Çelik'le görüştü.

        Daha sonra belediyeye ziyarette bulunan Yumaklı, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde personelle bir araya gelen Yumaklı, İl Müdürü Asım Baş'la görüştü.

        Bakan Yumaklı, daha sonra MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ile bir araya geldi.

        Şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini de ziyaret eden Yumaklı, daha sonra kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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