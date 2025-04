NÖHÜ 8. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 8. İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NÖHÜ 29-31 Mayıs'ta İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu'nun 8'incisine ev sahipliği yapacak.

UNESCO Dünya Felsefe Forumu, Politecnico di Torino, IAFOR, University for Peace by United Nations, European Center for Peace and Development ile İpek Yolu Toplumları ve Kültürleri Derneği işbirliğiyle gerçekleşecek sempozyum, Marco Polo’nun vefatının 700. yılı anısına düzenlenecek.

Hibrit olarak gerçekleştirilecek sempozyumda, farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen ve araştırmacı bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitesinin önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacağını belirtti.

Uslu, "Köklü bir medeniyet mirasına sahip olan İpek Yolu, tarih boyunca sadece ticaretin değil, kültürün, düşüncenin ve bilginin de taşındığı bir hattı temsil etmektedir. Bu tarihi mirasın bilimsel yönleriyle ele alınacağı 8. İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu'nda Marco Polo'nun izinden giderek bilgi ve kültürün çağdaş yollarla paylaşılmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.