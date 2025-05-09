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        NÖHÜ'nün "Elçi elmalı çikolata" markası tescillendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) yerel ürünlerin tanıtılıp markalaşması çalışmaları kapsamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programının başvuru yaptığı "Elçi Elmalı Çikolata" markası tescil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:36
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        NÖHÜ'nün "Elçi elmalı çikolata" markası tescillendi
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        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin (NÖHÜ) yerel ürünlerin tanıtılıp markalaşması çalışmaları kapsamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programının başvuru yaptığı "Elçi Elmalı Çikolata" markası tescil edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programınca yapılan başvuru sonucunda "Elçi Elmalı Çikolata" markasının tescili alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite olarak edinilen bölgesel kalkınma vizyonu, bilgi birikimi ve üretim kapasitesini birleştirerek bölgeye katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

        Tescillenen bu markanın yalnızca ekonomik bir değer yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda Niğde'nin yöresel lezzetlerini de görünür kıldığını belirten Uslu, "Yerel bir değerin marka kimliği kazanarak tescillenmesi, üniversite olarak bu alandaki sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi göstermesi açısından son derece anlamlı. Bu önemli sürece katkı sunan tüm personelimize, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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