Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Anneler Günü mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, hayatın her alanında en büyük emeği ve sevgiyi taşıyan insanların anneler olduğunu belirtti.

Sevginin, şefkatin ve fedakarlığın timsali olan annelerin gününü kutlayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' sözü, aslında anneliğin ne denli kutsal ve yüce bir makam olduğunu en güzel şekilde anlatmaktadır. Bu söz, sadece dini bir öğüt değil, aynı zamanda toplum olarak annelere göstermemiz gereken saygının, sevginin ve minnetin bir ifadesidir. Annelerimiz, hayatımıza yön veren, bizi biz yapan değerlerin kaynağıdır. Onlara layık olmak sadece özel günlerde değil, hayatın her anında onların kıymetini bilmekle mümkündür. Özellikle evladını vatan uğruna feda etmiş şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, başta onlar olmak üzere tüm annelerin gününü yürekten kutluyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla dolu nice yıllar diliyorum."