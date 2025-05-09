Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda "Sade Komedi" oyunu sahnelenecek

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda "Sade Komedi" oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Ertuğrul Aslan'ın üstlendiği oyun 5 farklı skeçten oluşuyor ve her skeç, izleyiciyi gündelik hayatın içinde sıkça karşılaştığı olaylara farklı bir gözle bakmaya davet ediyor.

Mizahın diliyle toplumsal davranışlar, insan ilişkileri ve alışkanlıklar eleştirel bir bakışla sahneye taşıyan oyun, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi sahnesinde izleyicileriyle buluşacak.

Bilet satışları, belediyeye ait kultursanat.nigde.bel.tr adresinden online olarak alınabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye olarak yalnızca altyapı, ulaşım ya da çevre düzenlemesi değil, kültür ve sanat alanında da kentin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirtti.