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        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda "Sade Komedi" oyunu sahnelenecek

        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda "Sade Komedi" oyunu sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:28 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:28
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        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda "Sade Komedi" oyunu sahnelenecek
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        Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda "Sade Komedi" oyunu sanatseverlerle buluşacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Ertuğrul Aslan'ın üstlendiği oyun 5 farklı skeçten oluşuyor ve her skeç, izleyiciyi gündelik hayatın içinde sıkça karşılaştığı olaylara farklı bir gözle bakmaya davet ediyor.

        Mizahın diliyle toplumsal davranışlar, insan ilişkileri ve alışkanlıklar eleştirel bir bakışla sahneye taşıyan oyun, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi sahnesinde izleyicileriyle buluşacak.

        Bilet satışları, belediyeye ait kultursanat.nigde.bel.tr adresinden online olarak alınabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye olarak yalnızca altyapı, ulaşım ya da çevre düzenlemesi değil, kültür ve sanat alanında da kentin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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