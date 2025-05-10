Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Niğde'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Niğde 3. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.

Erbakan, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin ekonomi, diğerinin de ahlaki erozyon olduğunu belirterek, Milli Görüş'ün maddi ve manevi kalkınma hamlelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İktidara geldiklerinde hazırladıkları projelerle muazzam bir kaynağı ortaya koyacaklarını ifade eden Erbakan, "Biz geldiğimiz zaman 85 milyonun bir kuruşunu babamızın oğlu da olsa yedirmeyeceğiz. Milli kaynak paketleri kitabımızdaki ifade ettiğimiz paketlerle muazzam bir kaynağı ortaya koyacağız. Borçsuz, zamsız, vergisiz 1 yılda 150 milyar dolarlık bir kaynak inşallah bulunacak. Bütün bu imkanlarla denk bütçe yapacağız. Gelirlerle giderleri denkleştireceğiz hatta artıya geçireceğiz." diye konuştu.

Erbakan, kaynakları millete aktaracaklarını, iktidara geldiklerinde çiftçi ve emeklinin yüzünün güleceğini dile getirdi.

Yaptıkları projelerde "önce millet" anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti: