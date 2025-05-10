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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Niğde'de partisinin il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Niğde 3. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:18 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:40
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Niğde'de partisinin il kongresine katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Niğde 3. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.

        Erbakan, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin ekonomi, diğerinin de ahlaki erozyon olduğunu belirterek, Milli Görüş'ün maddi ve manevi kalkınma hamlelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        İktidara geldiklerinde hazırladıkları projelerle muazzam bir kaynağı ortaya koyacaklarını ifade eden Erbakan, "Biz geldiğimiz zaman 85 milyonun bir kuruşunu babamızın oğlu da olsa yedirmeyeceğiz. Milli kaynak paketleri kitabımızdaki ifade ettiğimiz paketlerle muazzam bir kaynağı ortaya koyacağız. Borçsuz, zamsız, vergisiz 1 yılda 150 milyar dolarlık bir kaynak inşallah bulunacak. Bütün bu imkanlarla denk bütçe yapacağız. Gelirlerle giderleri denkleştireceğiz hatta artıya geçireceğiz." diye konuştu.

        Erbakan, kaynakları millete aktaracaklarını, iktidara geldiklerinde çiftçi ve emeklinin yüzünün güleceğini dile getirdi.

        Yaptıkları projelerde "önce millet" anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

        "İstihdama, üretime, ihracata yönelik projeler hayata geçirilecek. Bugün yürütülen borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarımız hazır. İnşallah bu kadrolarla geleceğiz. Yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi, Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyayı işte bu kadrolarla ve 85 milyon aziz milletimizle kuracağız Allah'ın izniyle."

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede Taner Gümüş, Yeniden Refah Partisi Niğde İl Başkanı seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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