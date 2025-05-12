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        Niğde'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı

        Niğde'de, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:58
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        Niğde'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
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        Niğde'de, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende SGK İl Müdürü Eray Buz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Buz, güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin, güçlü bir toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

        Buz, SGK'nın uluslararası standartların üzerinde hizmet sunan, model alınan, öncü ve saygın bir kurum olma vizyonunu taşıdığını belirtti.

        Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yılki ana teması olan kayıt dışı istihdam konusuna da değinen Buz, toplumun her kesiminden sigortalı çalışmaya destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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