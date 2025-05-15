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        Niğde merkezli kredi kartı dolandırıcılığında 3 zanlı tutuklandı

        Niğde merkezli 6 ilde başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:13
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        Niğde merkezli kredi kartı dolandırıcılığında 3 zanlı tutuklandı
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        Niğde merkezli 6 ilde başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların kredi kartı bilgilerini bilişim yoluyla ele geçirip, bu kartlarla alışveriş yapan bir örgüte yönelik çalışma başlattı.

        Niğde, Mersin, Hatay, Manisa, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 8 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, 1 harici hard disk, 1 flaş bellek ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 1 kol saati ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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