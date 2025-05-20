Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 kişiye umut oldu

        Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Ecem Gökkaya'dan alınan kalp, karaciğer ve 2 böbreği organ bekleyen 4 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 kişiye umut oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde’de beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Ecem Gökkaya’dan alınan kalp, karaciğer ve 2 böbreği organ bekleyen 4 hastaya nakledilecek.

        İş insanı Aydın Gökkaya'nın kızı Ecem Gökkaya, 14 Mayıs'ta evdeyken astım krizine bağlı kalp krizi geçirdi.

        Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökkaya'nın sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin kararı üzerine genç kızın organları bağışlandı.

        Sabah saatlerinde yapılan operasyonla genç kızın kalp, karaciğer, sağ ve sol böbreği, iki ilde organ bekleyen 4 hastaya ulaştırılmak üzere hazırlandı.

        Organları götürmek için hava ambulansı ve kara yoluyla kente gelen iki ayrı ekip, organları nakil bekleyen hastalara götürmek üzere teslim aldı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşat Ramazan Zor, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, genç hastaları Ecem Gökkaya'nın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

        Ailesinin bu zor süreçte çok hızlı bir karar alarak, büyük bir onur örneği gösterdiğini vurgulayan Zor, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı davranışları için hem hastanemiz hem de milletimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. 2 böbrek, 1 karaciğer ve 1 kalp nakliyle 4 kişiye umut oldular. Organ nakillerinin Allah’ın izniyle başarılı olacağını umut ediyoruz. 2025 yılı içinde Niğde’de gerçekleştirilen üçüncü organ nakli bu oldu. Sayının artmasını temenni ediyoruz."

        İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ise yoğun bakım sürecinin ardından genç hastanın hayatını kaybettiğini anlattı.

        Ancak ailesinin onurlu kararıyla, 4 hastaya hayat verildiğini kaydeden İnan, "Ailenin bu duyarlı davranışını kutluyor, kederli aileye başsağlığı diliyoruz. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarır. Herkesin bu bilince sahip olması gerekiyor. 2025 yılı içinde üçüncü kez bu tür bir bağış gerçekleşti. Daha fazla hayat kurtulması için tüm vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?

        Benzer Haberler

        19 yaşındaki Ecem'in organları, hastalara umut oldu
        19 yaşındaki Ecem'in organları, hastalara umut oldu
        Niğde'de süneyle mücadele çalışmaları sürüyor
        Niğde'de süneyle mücadele çalışmaları sürüyor
        Niğde'de fener alayı düzenlendi
        Niğde'de fener alayı düzenlendi
        Niğde Aladağlar'da Gana uyruklu dağcı ölü bulundu
        Niğde Aladağlar'da Gana uyruklu dağcı ölü bulundu
        Aladağlar'da Gana uyruklu bir kişinin cesedi bulundu
        Aladağlar'da Gana uyruklu bir kişinin cesedi bulundu
        Bor'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Bor'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı