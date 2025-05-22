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        Niğde'de 175 bin dolu makaron ele geçirildi

        Niğde'de yolcu otobüsünde 175 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:07
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        Niğde'de 175 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Niğde'de yolcu otobüsünde 175 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Niğde Alın gişelerindeki yol kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 175 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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