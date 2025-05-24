TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu:
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.
Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Beşinci, kongrede yaptığı konuşmada, ayağı yere sağlam basan entelektüel gençler yetişmesini istediklerini söyledi.
Projelerini, faaliyetlerini, plan ve programlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini anlatan Beşinci, şöyle konuştu:
"Tabii ki medeni ve insani tarafımızı asla unutmuyoruz. Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi vakti zamanında Peygamber Efendimiz başlatmıştı. Başlatılan o mücadelenin sonucu olarak şu anda dünya 2 milyar Müslümana kavuşmuş durumda. Çağ açan, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in mücadelesini veriyoruz. Ülkesine değil, dünyaya muhalif olan Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini veriyoruz."
Melih Tayyip Orhan'ın TÜGVA Niğde İl Temsilcisi seçildiği kongreye, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, davetliler ve gençler katıldı.
- Terörsüz Türkiye süreci
Öte yandan, Beşinci, kongre öncesinde, gazetecilerin sorusu üzerine "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Terörsüz Türkiye" çıkışını en fazla kendilerinin sahiplendiğini belirten Beşinci, şu ifadeleri kullandı:
"Bu çıkış, gençlerin geleceği için çok önemli bir fırsat. Aslında bu süreci tarihi bir fırsat olarak görüyoruz çünkü gençlerin geleceğine yapılması gereken yatırımlar heba ediliyor. Biz hep beraber bir milletiz. Bizim kendi aramızda hiçbir problemimiz yok. Sadece bu işi sulandırmaya, PKK ile terör faaliyetlerini estirmeye çalışan eylemler de artık sonuç vermiyor. Dolayısıyla bu çıkışı çok anlamlı bulurken, sivil toplum kuruluşu olarak en güçlü savunucusu olmak ve Türkiye gençliği olarak sahiplenmek istiyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.