TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu:

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Beşinci, kongrede yaptığı konuşmada, ayağı yere sağlam basan entelektüel gençler yetişmesini istediklerini söyledi.

Projelerini, faaliyetlerini, plan ve programlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini anlatan Beşinci, şöyle konuştu:

"Tabii ki medeni ve insani tarafımızı asla unutmuyoruz. Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi vakti zamanında Peygamber Efendimiz başlatmıştı. Başlatılan o mücadelenin sonucu olarak şu anda dünya 2 milyar Müslümana kavuşmuş durumda. Çağ açan, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in mücadelesini veriyoruz. Ülkesine değil, dünyaya muhalif olan Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini veriyoruz."