Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.

        Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Beşinci, kongrede yaptığı konuşmada, ayağı yere sağlam basan entelektüel gençler yetişmesini istediklerini söyledi.

        Projelerini, faaliyetlerini, plan ve programlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini anlatan Beşinci, şöyle konuştu:

        "Tabii ki medeni ve insani tarafımızı asla unutmuyoruz. Bizler barbar olan güç odaklarına baş kaldırıyoruz. Bu dünyaya iz bırakmak için koşturuyoruz ve var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi vakti zamanında Peygamber Efendimiz başlatmıştı. Başlatılan o mücadelenin sonucu olarak şu anda dünya 2 milyar Müslümana kavuşmuş durumda. Çağ açan, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in mücadelesini veriyoruz. Ülkesine değil, dünyaya muhalif olan Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini veriyoruz."

        Melih Tayyip Orhan'ın TÜGVA Niğde İl Temsilcisi seçildiği kongreye, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, davetliler ve gençler katıldı.

        - Terörsüz Türkiye süreci

        Öte yandan, Beşinci, kongre öncesinde, gazetecilerin sorusu üzerine "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        "Terörsüz Türkiye" çıkışını en fazla kendilerinin sahiplendiğini belirten Beşinci, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu çıkış, gençlerin geleceği için çok önemli bir fırsat. Aslında bu süreci tarihi bir fırsat olarak görüyoruz çünkü gençlerin geleceğine yapılması gereken yatırımlar heba ediliyor. Biz hep beraber bir milletiz. Bizim kendi aramızda hiçbir problemimiz yok. Sadece bu işi sulandırmaya, PKK ile terör faaliyetlerini estirmeye çalışan eylemler de artık sonuç vermiyor. Dolayısıyla bu çıkışı çok anlamlı bulurken, sivil toplum kuruluşu olarak en güçlü savunucusu olmak ve Türkiye gençliği olarak sahiplenmek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları

        Benzer Haberler

        Niğde'de aranan 6'sı firari hükümlü, 9 kişi yakalandı
        Niğde'de aranan 6'sı firari hükümlü, 9 kişi yakalandı
        Gölete giren Furkan, ölü bulundu (2)
        Gölete giren Furkan, ölü bulundu (2)
        GÜNCELLEME - Niğde'de baraj gölüne düşen çocuk öldü
        GÜNCELLEME - Niğde'de baraj gölüne düşen çocuk öldü
        Niğde'de baraj gölüne düşen çocuk kayboldu
        Niğde'de baraj gölüne düşen çocuk kayboldu
        Gölete giren Furkan, kayboldu
        Gölete giren Furkan, kayboldu
        Niğde'de velilere sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi verildi
        Niğde'de velilere sağlıklı yaşam ve beslenme eğitimi verildi