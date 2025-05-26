NÖHÜ'de yöresel yedi üzüm çeşidi toprakla buluşturuldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde bağlarının canlanması adına güzel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurulumu yapılan bağa, kavak yaprağı, cevşen, kızıl üzüm, kara şabi, mor şabi, siyah üzüm ve ak üzümün dikimi gerçekleştirildi.

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