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        Niğde'de "Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri" defilesi düzenlendi

        Niğde'de, "Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri" defilesi kapsamında 16 özel tasarım podyumda sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:40
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        Niğde'de "Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri" defilesi düzenlendi
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        Niğde'de, "Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri" defilesi kapsamında 16 özel tasarım podyumda sergilendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi ve Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan defile, Belediye Kültür Salonu'nda yöresel ezgiler eşliğinde gerçekleştirildi.

        Defilede, yerel kumaşlar, geleneksel el işlemeleri, tarihi desenler ve Niğde’ye özgü kültürel öğeler ile harmanlanmış 16 özel tasarım yer aldı.

        Vali Çelik Cahit, yaptığı konuşmada, kültürel mirasın korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, geceye emek verenlere teşekkür etti.

        Halk oyunları gösterisinin de yer aldığı defile ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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