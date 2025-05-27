Niğde'de polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Halil Kitapçı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi, polislik, temel güvenlik ve trafik kuralları konularında bilgi verildi.
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