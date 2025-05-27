Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Halil Kitapçı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi, polislik, temel güvenlik ve trafik kuralları konularında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        Niğde'de "Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri" defilesi düzenlendi
        Niğde'de "Geçmişten Günümüze Niğde Motifleri" defilesi düzenlendi
        NÖHÜ'de yöresel yedi üzüm çeşidi toprakla buluşturuldu
        NÖHÜ'de yöresel yedi üzüm çeşidi toprakla buluşturuldu
        Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı
        Niğde'de çocuklara ücretsiz bayram tıraşı yapıldı
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde k...
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Niğde İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi'nde k...
        Niğde'de aranan 6'sı firari hükümlü, 9 kişi yakalandı
        Niğde'de aranan 6'sı firari hükümlü, 9 kişi yakalandı
        Gölete giren Furkan, ölü bulundu (2)
        Gölete giren Furkan, ölü bulundu (2)