Niğde'de polisler öğrencilere trafik eğitimi verdi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yürütülen önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Halil Kitapçı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

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