Niğde'de kadınlara KADES anlatıldı

Faaliyette, kadınların şiddet karşısında hızlı bir şekilde yardım alabilmeleri, KADES’in amacı ve kullanımı anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Aile Destek Merkezi’nde görevli kadınlara, KADES tanıtımı yapıldı.

Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

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