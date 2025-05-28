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        Niğde'de kadınlara KADES anlatıldı

        Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:06
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        Niğde'de kadınlara KADES anlatıldı
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        Niğde'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Aile Destek Merkezi’nde görevli kadınlara, KADES tanıtımı yapıldı.

        Faaliyette, kadınların şiddet karşısında hızlı bir şekilde yardım alabilmeleri, KADES’in amacı ve kullanımı anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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