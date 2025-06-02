Niğde'de gıda işletmeleri denetlendi

Niğde'de Kurban Bayramı öncesi market, şarküteri ve tatlı imalathanelerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda kontrol ekipleri, market, şarküteri ve tatlı imalatı yapan işletmeleri denetledi.

Ekipler, satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihlerini kontrol etti.

Ürünlerin saklama ve satış koşullarını inceleyen ekipler, et ve et ürünlerinin bulunduğu işletmelerde kıyma makinesi ve ekipmanların temizliği ile soğuk hava depoları ve dolaplarda derece ölçümü yaptı.