Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Niğde ve Bor'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28-31 Mayıs arasında düzenlediği müşterek operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 25,82 gram metamfetamin, 8,93 gram eroin, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 5 cam aparat ele geçirildi.

​​​​​​​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.​​​​​​​