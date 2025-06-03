Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Niğde ve Bor'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Niğde ve Bor'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28-31 Mayıs arasında düzenlediği müşterek operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 25,82 gram metamfetamin, 8,93 gram eroin, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 5 cam aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.