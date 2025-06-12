Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 AKM 263 plakalı kamyonet, Pozantı-Niğde D-750 kara yolunda, aynı istikamette giden tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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