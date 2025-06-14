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        Niğde'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Niğde'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:16
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        Niğde'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Niğde'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Etkinlik, jandarmanın kullandığı ekipmanlardan oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

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