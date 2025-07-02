Cansuyu Derneği Niğde Şubesinden yangın bölgesindeki ekiplere kumanya desteği

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Niğde Şubesi tarafından Hatay'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelede göre alan ekip ve gönüllülere kumanya desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamada, bölgede görev yapan personel ve gönüllülere kumanya ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiği belirtildi.

Zorlu süreçte ormanları ve canları korumak için mücadele eden herkese minnettar oldukları aktarılan açıklamada, "Biz de Cansuyu gönüllüleri olarak bir nebze de olsa destek olabilmek için bölgedeydik. Hatay halkının ve çalışan ekiplerin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.