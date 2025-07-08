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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi (31), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:04
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi (31), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Türk bayrağına sarılı naaşı Edikli beldesindeki baba ocağına götürülen şehit Yaman için öğle namazının ardından belde meydanında cenaze töreni düzenlendi.

        Evli ve 2 çocuğu olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

        Şehidin kızı Hatice Kübra, tabutun üzerine çiçek koyarak, "Baba bunları sana topladım." dedi.

        Törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehidin ailesine baş sağlığı dileyip onları teskin etti.

        Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Gün, cenaze namazını kıldırdı.

        Şehit Yaman'ın naaşı, belde mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, şehidin eşi Sabiye Yaman, çocukları ve ailesi ile Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, milletvekilleri, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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