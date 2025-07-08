Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin eşi Sabiye Yaman, çocukları ve ailesi ile Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, milletvekilleri, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehidin ailesine baş sağlığı dileyip onları teskin etti.

Evli ve 2 çocuğu olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın cenazesi (31), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

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