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        Niğde'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve balon sürprizi

        Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Niğde Şubesi tarafından yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören yaklaşık 2 bin çocuğa dondurma ikram edilerek balon dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:39
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        Niğde'de yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ve balon sürprizi
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        Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Niğde Şubesi tarafından yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören yaklaşık 2 bin çocuğa dondurma ikram edilerek balon dağıtıldı.

        Hayırseverin desteğiyle Niğde genelindeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, dernek üyeleri tarafından çocukları dondurma ikram edildi, balon dağıtıldı.

        Dernek yetkilileri, etkinliğin hem çocukları Kur'an kurslarına teşvik etmek, hem de öğrencilerin sıcaklarda mutlu bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

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