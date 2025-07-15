Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi

        Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı.

        Niğde Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Cahit Çelik ile protokol üyeleri, şehidin mezarına gül ve karanfil bıraktı ve aileyle görüştü.

        Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, her tarihi olayda ön plana çıkan kişilerin olduğuna dikkati çekti.

        Ömer Halisdemir'in de 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, Halisdemir'in sıktığı kurşunla darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini vurguladı.

        Halisdemir'e Allah'tan rahmet dileyen Çelik, Niğde'de 6 kişinin darbe girişimi sırasında şehit olduğunu söyledi.

        Çelik, yurdun dört bir yanından Halisdemir'in kabrine gelerek şehitlere dua eden herkese teşekkür etti.

        Programa, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, gün boyunca yurt içi ve dışından Halisdemir'in kabrine gelerek dua eden vatandaşlar, duygulu anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Siyasilerden Habertürk TV'de 15 Temmuz mesajları
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Kalede ilk tercih İrfan Can!
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler

        Benzer Haberler

        Şehadetinin 9'uncu yılında Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
        Şehadetinin 9'uncu yılında Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
        15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor
        15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor
        Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyare...
        Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyare...
        Şehit Ömer Halisdemir anısına 750 kilometre pedal çevirip şehit toprağını k...
        Şehit Ömer Halisdemir anısına 750 kilometre pedal çevirip şehit toprağını k...
        Niğde'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 16 yaralı
        Niğde'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 16 yaralı
        Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı
        Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı