Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Niğde'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan AGD Niğde Şubesi Başkanı Ahmet Özkul, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma sessizliğini bozma çağrısında bulundu.

Burada sadece bir basın açıklaması yapmak için değil, yanan bir coğrafyanın, kuşatma altındaki bir halkın, sabrın doruğundaki bir ümmetin sesi olmak için toplandıklarını dile getiren Özkul, Gazze'de 600 günü aşkın süredir devam eden saldırılar sonucunda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binlercesinin yaralandığını ve şehirlerin yerle bir edildiğini hatırlattı.

Özkul, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle bebeklerin açlıktan, yaşlıların ise ilaçsızlıktan yaşamını yitirdiği vurgulandı.