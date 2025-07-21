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        Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Niğde'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:38
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        Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Niğde'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edildi.

        Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirdi.

        Grup adına açıklama yapan AGD Niğde Şubesi Başkanı Ahmet Özkul, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma sessizliğini bozma çağrısında bulundu.

        Burada sadece bir basın açıklaması yapmak için değil, yanan bir coğrafyanın, kuşatma altındaki bir halkın, sabrın doruğundaki bir ümmetin sesi olmak için toplandıklarını dile getiren Özkul, Gazze'de 600 günü aşkın süredir devam eden saldırılar sonucunda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binlercesinin yaralandığını ve şehirlerin yerle bir edildiğini hatırlattı.

        Özkul, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle bebeklerin açlıktan, yaşlıların ise ilaçsızlıktan yaşamını yitirdiği vurgulandı.

        Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve atılan sloganlarla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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