Türkiye'de birçok dağa tırmanan "61'lik delikanlı"nın gözü yurt dışındaki zirvelerde

AHMET DEMİRCAN - Ankara'da yaşayan emekli makine mühendisi 61 yaşındaki Yaver Demirel, 1,5 yıl önce başladığı dağcılık sporunda Türkiye'deki birçok zirveye tırmandı.

Gençliğinde atletizm ve ekstrem sporlarıyla uğraşan Demirel, 2 yıl önce özel bir firmadan emekli olduktan sonra sosyal medyadan Ankyra Doğa Sporları Kulübü ile tanıştı.

Kulüpte aldığı eğitimlerin ardından eğitmenlerin gözetiminde dağcılık sporuna başlayan Demirel, daha sonra ferdi olarak Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Erciyes Dağı, Hasan Dağı ile Cilo Dağı zirvelerine tırmandı.

Son olarak Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmanan Demirel, yurt dışındaki dağlara da çıkmayı hedefliyor.

- "Türkiye'nin bütün yüksek zirvelerine çıktım"

Dağcı Yaver Demirel, AA muhabirine, dağcılık sporuna yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını söyledi.

Geçmişte spor yaşantısının olduğunu anlatan Demirel, dağcılığı da rahatlıkla yapabildiğini dile getirdi.

Ankyra Doğa Sporları Kulübü'nü sosyal medyadan bulduğunu ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

"İlk etapta dağcılık ve spor kulübüyle yürüyüşlere başladım. Daha sonra kulüp başkanımıza zirve yapmamız gerektiği yönünde bayağı bir baskı yaptık. İlk zirvemizi kulübümüzle şubat ayında Hasandağı'nda yaptık. Kış tırmanışıydı ve çok güzel bir deneyim oldu. Daha sonra yine kulübümüzle Hasan Dağı'na yaz tırmanışı gerçekleştirdik. Türkiye'nin bütün yüksek zirvelerine çıktım. Ağrı Dağı'na hem yaz hem kış tırmanışı yaptım. Kaçkar Dağları, Cilo Dağı ve Süphan Dağı zirvesini gördüm. Burada Demirkazık ve Büyük Demirkazık Dağı zirvesi yaptım. Yine Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlemiş olduğu 3 günde 3 zirve faaliyeti vardı orada Dedegöl, Barla, Davraz zirvelerine katıldım."

Demirel, lise yıllarından beri spor yaptığını belirterek, yüzme, yamaç paraşütü, uzun atlama ve vücut geliştirme sporlarıyla da ilgilendiğini anlattı.