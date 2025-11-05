Niğde'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Niğde'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde oto galeri sahibi E.E, iş yerinin önünde, motosikletle gelen husumetlisi O.D'nin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.E, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.
