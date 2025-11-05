Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Niğde'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:44 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:44
        Niğde'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Niğde'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde oto galeri sahibi E.E, iş yerinin önünde, motosikletle gelen husumetlisi O.D'nin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan E.E, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polisin, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

