Niğde'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Niğde'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi Ulubey Sokak'ta bir apartmanın 6. katındaki evin salon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İkamet sahibinin haber vermesinin ardından adrese, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.
