        Niğde Haberleri

        Niğde'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Niğde'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 21:03 Güncelleme: 12.11.2025 - 21:03
        Niğde'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Niğde'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İnönü Mahallesi Ulubey Sokak'ta bir apartmanın 6. katındaki evin salon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İkamet sahibinin haber vermesinin ardından adrese, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

